العمليات المشتركة تنعى آمر فوج في الحشد الشعبي

2021/01/24 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء السبت، استشهاد قائد بالحشد الشعبي وكوكبة من رفاقه خلال ملاحقتهم لفلول "داعش" الارهابي شرقي صلاح الدين....

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