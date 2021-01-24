2021/01/24 | 08:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة===============

شهداؤنا هم فخر العراق وعنوان للباحثين عن البطولة، فطريق الجنان يستقبلهم وهم مخضبون بدمائهم التي ترسم لوحة الأبطال .

ففي الوقت الذي نزفّ فيه شهيداً مغوارا، ألا وهو القائد البطل ( حسين سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي)، آمر الفوج الثالث باللواء 22 في الحشد الشعبي وكوكبة من رفاقه، خلال مطاردتهم لعناصر داعش شرقي محافظة صلاح الدين ، فإننا نؤكد أن قواتنا الأمنية بتشكيلاتها كافة سوف لن تتهاون مع الإرهاب وستستمر بدكّ أوكاره، فهي تستمد القوة من شهدائنا الأبرار.

وليعلم عناصر عصابات داعش الإرهابية أن القصاص قادم لا محالة، يوم لا ينفعهم الندم.

الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة، والخزي والعار للإرهاب.سيبقى بلد الأنبياء والمرسلين والصالحين شامخاً مهما حاولت خفافيش الظلام أن تشق طريق وحدته.==============اللواء قوات خاصةيحيى رسول عبدالله24 كانون الثاني 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام يعلن تطورات هجوم صلاح الدين: القصاص قادم لا محالة..) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام يعلن تطورات هجوم صلاح الدين: القصاص قادم لا محالة..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).