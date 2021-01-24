العراق ينسّق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لإجراء مسح الفقر

2021/01/24 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنسق وزارة التخطيط مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وبعض منظمات الامم المتحدة لاجراء مسح كبير عن مؤشرات الفقر في البلاد منتصف العام الحالي، في ظل تحذيرات نيابية مستمرة من تزايد معدلاته.واجرى الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة، مؤخرا دراسة مبسطة بشأن تأثير كورونا في المستوى المعيشي، واظهرت التقديرات ارتفاع مستوى الفقر الى 30 بالمئة في بعض المناطق بشكل تقديري وليس ميدانيا.وقال رئيس الجهاز ضياء عواد كاظم في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان “الجهاز يستعد لاجراء مسح كبير لاعداد مؤشرات جديدة لخط الفقر في البلاد”، مشيرا الى ان “هناك خطة لاعداد استمارة المسح بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وبعض منظمات الامم المتحدة”. واضاف ان “هذا المسح يشبه الى حد ما نظيره الذي اجري العام 2012 وتوقف بسبب التخصيص المالي والظروف الصحية”، موضحا انه “من المؤمل ان يجري منتصف العام الحالي”. وكشف عن “مناقشات ستجري بشأن ما ستتضمنه الاستمارة من ابواب واقسام بما يخص الاسرة من ناحية السكن والوقود والطاقة والصرف والنفقات والصحة والنقل والاتصالات»، واصفا المسح بانه «كبير تشارك فيه بعض المنظمات».

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