العمل النيابية: البرلمان يعمل على اقرار قانون العمل لشمول العاملين بالقطاع الخاص بالتقاعد

2021/01/24 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ينتظر البرلمان تعديلات مهمة من الحكومة بشأن قانون العمل للتصويت عليه، بينما سيلزم التعديل الجديد أصحاب الشركات والمصانع بضمان العمال وتوفير الرواتب التقاعدية.وقال عضو لجنة العمل النيابية فاضل الفتلاوي في حديث لصحيفة "الصباح" اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان “البرلمان سيعمل على إقرار هذا القانون المهم واجراء التعديلات عليه لضمان حقوق العمال وشمولهم بقانون التقاعد”.واضاف ان “تعديلات القانون لا تزال لدى الحكومة حيث تمت استضافة وزير العمل بشأن هذا الموضوع”، مبينا ان “اللجنة حريصة على ان يكون القانون من ضمن اولوياتها في الفترة المقبلة”.واشار الفتلاوي الى ان “القانون يضمن حقوق العمال من خلال إلزام الشركات وأصحاب المشاريع بتضمين حقوق العمالة الموجودة لديهم”، منوها بان “هذا القانون سيفتح ابوابا واسعة للعمال ويقلل من الضغط على القطاع الحكومي“.وبين ان “وزارة العمل في سعي مستمر لزيادة شمول اعداد اكبر بالرعاية الاجتماعية لا سيما مع الوضع الاقتصادي الصعب وجائحة كورونا”، كاشفا عن “زيادة في تخصيصات وزارة العمل بموازنة 2021 لهذا الغرض”.

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