“عفو مرتقب لاطلاق سراح المدانين”.. دولة القانون تكشف عن “تواطؤ” لتعطيل احكام الإعدام

2021/01/24 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدنان الاسدي

المعلومة/بغداد..

كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون، عن وجود “تواطؤ” لتعطيل اصدار المراسيم الخاصة باحكام الإعدام الخاصة بالارهابيين، مشيرا إلى ان البعض ينتظر عفوا في العام المقبل لاطلاق سراح المدانين.

وقال الاسدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك تواطؤ لتعطيل اصدار المراسيم الخاصة باحكام اعدام الإرهابيين”، مبينا أنه “ليس من حق رئيس الجمهورية النظر بالاحكام القطعية”.

وأضاف الاسدي، “اتحدى رئيس الجمهورية الاعلان عن عدد مراسيم احكام الإعدام”، لافتا إلى أن “البعض ينتظر عفوا في العام المقبل لاطلاق سراح المدانين”.

واتهم الاسدي رئاسة الجمهورية بـ”تعطيل احكام اعدام منذ سنوات وتسويف طلباتنا بخصوص احكام الإعدام”، معتبرا أن “تأخر اصدار مراسيم احكام الاعدام لسنوات يمثل كارثة”.



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