الأمن النيابية: جهاز المخابرات برئاسة الكاظمي تسلم معلومات عن الخروقات ولم يتعامل بجدية

2021/01/24 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن تسلم جهاز المخابرات برئاسة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي معلومات عن الخروقات الأمنية الأخيرة في العاصمة بغداد دون التعامل معها بجدية.

وقال عضو اللجنة عدنان الأسدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “أربع دوائر في جهاز المخابرات أستلمت معلومات عن خروقات بغداد”، مبينا أن “الدوائر الامنية لم تتعامل بشكل جدي مع المعلومات الاستخبارية”.

وأضاف الاسدي، أن “ما حدث في بغداد كان نتيجة استرخاء أمني”، مشيرا إلى أن “الانفجار الثاني في ساحة الطيران عكس غياب الحس الامني للمواطن”.

من جانب كشف الاسدي عن “انفاق الدولة العراقية مبلغ 600 مليار دينار على سجن الحوت الذي يضم كبار الإرهابيين”، مشيرا إلى ان “ما ينفق على السجناء يفوق ما يصرف على الضباط والمنتسبين”.



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