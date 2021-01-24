وزارة التربية تؤكد وجود نقص في الكتب يصل إلى 90% في عدد من مديرياتها

2021/01/24 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

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إحدى المدارس

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة التربية أن النقص في الكتب وصل إلى 90 بالمئة في عدد من مديرياتها بالمحافظات، وذلك في وقت شكا فيه عدد من طلبة المدارس من وجود نقص كبير في المناهج الدراسية، مع قرب امتحانات نصف السنة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر فاروق، في حديث لصحيفة "الصباح" اليوم، 24 كانون الثاني 2021، ان "وزارة التربية لم تكن لديها اي تخصيصات مالية للعام الماضي لطبع الكتب بطبعة حديثة لرفد المخازن المركزية والمخازن الخاصة بالمديريات، مما ادى الى حصول شح في الكتب لجميع المراحل الدراسية خاصة المرحلة الاعدادية في أغلب مديريات التربية العامة ببغداد والمحافظات".

وأوضح ان "الوزارة كانت عازمة من خلال خطة استباقية للمديرية العامة للمناهج الدراسية على طبع كتب جديدة بعد تكييفها بسبب الوضع العام الذي يمر به البلد في ظل جائحة كورونا التي ادت الى عدم وجود تخصيصات مالية، ما ادى لعدم طبع الكتب بحسب الخطة التي اعدت بهذا الصدد".

واضاف ان "الوزارة عالجت مشكلة شح الكتب بالمدارس من خلال رفع الكتب المنهجية على المنصات الالكترونية المستخدمة من قبل الطلبة، للافادة منها ولسحبها على ورق واستخدامها".

من جانبه، أكد مدير قسم التجهيزات في المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الاولى جاسم عمران حمد، ان " المديرية عانت من وجود نقص حاد في الكتب المنهجية للعام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 حيث شهدت وجود نقص بالكتب بلغت نسبته 75 بالمئة للمرحلة المتوسطة و90 بالمئة للمرحلة الاعدادية".

واشار الى انه "تم تجهيز بعض المدارس من الكتب الموجودة بالمخازن للعام الماضي حيث جهزت المدارس المتوسطة بنسبة 25 بالمئة و 10 بالمئة للمدارس الاعدادية، كما تم توفير اقراص سيدي تتضمن المناهج الدراسية لتوزيعها بين المدارس لغرض استنساخ المادة الدراسية".

وكان عدد من الطلبة ضمن مدارس تربيتي الرصافة الثانية والثالثة في بغداد، قد اشتكوا من عدم تسلمهم أي كتاب دراسي منذ بدء العام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 لغاية الآن على الرغم من قرب انتهاء الفصل الدراسي الاول، حيث يخشى الطلبة ان يؤثر ذلك سلبا في مستواهم العلمي، خصوصا مع قرب موعد امتحانات نصف السنة.

ر.إ

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