تحديد موعد تمرير الموازنة والاستقطاع حصة «الدرجات العليا»

2021/01/24 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشفت اللجنة المالية في البرلمان، أمس السبت، عن موعد تمرير موازنة 2021، فيما أكدت أن الاستقطاع من رواتب الموظفين في العام الجاري سيقتصر على الدرجات العليا فقط.

وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي في تصريح متلفز، «لا يوجد أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021، باستثناء الدرجات العليا».

وأضاف، أن «الأموال التي سيتم استقطاعها من بعض مواطن الترف في مؤسسات الدولة ستحول إلى قرار 315، وأن اللجنة المالية لديها رؤية فنية حول هذا القرار».

وينص القرار 315 على تحويل العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بأجور إلى عقود.

من جانبه، أشار مقرر اللجنة ذاتها، النائب أحمد الصفار إلى أن «الانفاق العام في موازنة العام 2021 سيشهد تخفيضا واضحا»، مبينا أن اللجنة المالية «حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات».

وأشار الصفار إلى أن «حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 ترليون دينار»، موضحاً أن «التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة».

وأكد أن لجنته «جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، وبما يحقق أفضل استخدام أو استغلال للايرادات العامة»، مشيراً إلى أن «هناك بعض النقاط الخلافية وبعض النقاط التي تحتاج الى تكرار الاستضافات لان اللجنة بحاجة الى معرفة بعض وحدات الانفاق وتحتـــــاج الى معـــلومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد وبشكل دقيق المبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات».

وتابع عضو مجلس النواب، أن «اللجنة المالية النيابية لا تحتاج أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين للوصول الى دراسة نهائية للموازنة».



بدوره، عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن «اللجنة المالية مستمرة في منـاقشاتها بشأن الموازنة التي أصبحت شبه منتهية وبدأت بصياغتها النهائية، لذلك فانه من المحتمل ان تعرض الموازنة للتصويت نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل».

وأضاف أن «اكبر معضلة للموازنة هي حصة الإقليم التي قد تحسم مع وصول وفد من الإقليم إلى بغداد لحسم حصتهم من الموازنة والتوصل الى اتفاق شبه نهائي بشأنها”، مستدركا ان “اللجنة ستستضيف وفداً من المصنعين والاقتصاديين، كما سيكون لها استضافة للمحافظين للوقوف على موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات والاستماع الى ارائهم وبهذا تنهي اللجنة استضافتهم الخاصة بالموازنة».

وبين كوجر أن «اللجنة عملت العديد من التغييرات منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار إلى 150 ملياراً، إضافة إلى فقرة الاستقطاعات من الموظفين، واتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113»، منوها بان «خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 ترليون و600 مليون دينار».

واشار الى ان «اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار»، مؤكدا ان «الشيء الوحيد الذي بقي ثابتاً في الموازنة هو سعر صرف الدولار مقابل الدينار».

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