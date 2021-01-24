روسيا: اعتقال أكثر من 1600 متظاهر مؤيدين لنافالني

2021/01/24 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ذكر نشطاء الحقوق المدنية أن أكثر من 1600 شخص اعتقلوا خلال المظاهرات الداعية إلى الإفراج عن رمز المعارضة الروسية أليكسي نافالني.



وأحصت منظمة «أو دبليو دي» معظم الاعتقالات التي تمت في العاصمة موسكو وفي سانت بطرسبرغ.



ومن بين من تم القبض عليهم يوليا نافالني، زوجة نافالني، في مظاهرة احتجاجية في موسكو تطالب بالإفراج عن زوجها.



ونشرت نافالني صورة لنفسها في مكان مظلم على إنستغرام وكتبت أسفلها: «آسفة على الجودة السيئة.



فالإنارة في حافلة صغيرة (فان) تابعة للشرطة سيئة للغاية».



وظهرت في صورة سابقة على حسابها وهي تشارك في مظاهرة موسكو.



وكان فريق نافالني قد نشر صورة لوالدته في مظاهرة غير مصرح بها.



وألقي القبض أيضا على أقرب المتعاونين مع نافالني المحامي ليوبوف سوبول.



ومن ناحية أخرى، حذرت وزارة الخارجية الروسية القوى الأجنبية من التدخل في التظاهرات التي تقام في عطلات نهاية الأسبوع ووجهت انتقادات للسفارة الأمريكية في موسكو لإدراج تفاصيل عدد من المظاهرات على موقعها الإلكتروني.



وناشدت السفارة الأمريكية مواطنيها «تجنب تلك المظاهرات وأي أنشطة مرتبطة بالمظاهرات» ولكن الوزارة تقول إن نيتها الفعلية هي الترويج لها.

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