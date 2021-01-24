العيداني يعلن استعداد البصرة التمام لاستقبال خليجي 25

2021/01/24 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن المحافظة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لاستقبال خليجي 25 ولديها الوقت الكافي لإكمال بعض المتعلقات الخدمية لحين إنطلاق البطولة.

وقال العيداني في تصريح للمربد إن الاجتماع الأخير الذي عقد اليوم مع رئاسة اتحاد كرة القدم والقيادات الأمنية والدوائر الخدمية طرح كامل الاستعدادات لاستقبال مباراة العراق والكويت والتي أصبحت جاهزة ومن كل النواحي.

مبيناً أن الاستعدادات الأمنية تأتي في مقدمة تلك الاستعدادات والتي سيكون الجمهور في حال تم إقرار حضوره الشريك الأساسي لمساندة القوات الأمنية لإنجاح المباراة.

واضاف أن الحكومة المحلية قدمت كل الدعم المطلوب منها لإنجاح المباراة وتهيئة الفنادق والمرافق المطلوبة لاستقبال خليجي 25.

بدورها، أكدت حكومة البصرة وعلى لسان ممثلها معاون محافظ البصرة للشباب والرياضة مهند السعد “وجود 8 فنادق لاستقبال كبار الضيوف والشخصيات، وان عديد الدعوات وجهت لنجوم سابقين في تشكيلة الأزرق الكويتي لزيارة البصرة، مع أسرهم وحضور (ديربي) الخليج، الأربعاء، مع انجاز أعمال أخرى كانت تمثل عوائق من دون استضافة البصرة لإحدى النسخ الفائتة.

وعلى صعيد الملف الامني، ذكرت قيادة عمليات البصرة بانها ستقوم بتغيير الخطط الخاصة بعمليات (الوعد الصادق) في المحافظة، وان “ قواتنا الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين الحماية للمهرجان الرياضي، الذي سيقام في المدينة الرياضية “ مضيفة “نطمئن أبناء المحافظة بأن البصرة آمنة بأهلها وما تناقله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي هي أخبار غير صحيحة الغاية منها إرباك الوضع في المدينة».



وكان مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش قد وصل الى البصرة الخميس الماضي بانتظار وصول تشكيلة الأسود اليوم السبت، لاستئناف الوحدات التدريبية تأهبا لمقابلة الأزرق الكويت الأربعاء في ملعب البصرة الدولي.

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