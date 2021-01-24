مستشار لرئيس الجمهورية يقر: نتعرض لضغوط دولية حيال احكام الإعدام

2021/01/24 | 08:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، عن تعرض الرئاسة الى “ضغوط دولية” حيال المصادقة على الإعدام الخاصة بالارهابيين، لافتا إلى أن بعض من أصدرت بحقهم احكام اعدام اطلق سراحهم لاحقا.

وقال الحديدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “رئاسة الجمهورية تتعرض لضغوط دولية حيال المصادقة على الإعدام وهناك منظمات حقوق الانسان تحاول الغاء عقوبة الاعدام بالعراق”.

وأضاف أن “رئاسة الجمهورية تنظر بطلبات كثيرة خاصة باحكام الإعدام”، مؤكدا أن “رئيس الجمهورية برهم صالح غير ملتزم “بالاشتراكية الدولية” فيما يتعلق بالاعدام”.

وأضاف أن “عقوبة الاعدام مهمة جدا وهي رادعة للارهاب”، كاشفا عن أن “بعض من أصدرت بحقهم احكام اعدام اطلق سراحهم لاحقا

وتابع الحديدي، أنه “لدينا لجان خاصة بتدقيق اضابير المحكومين”، مبينا ان “المحكومين بالاعدام لا يتجاوزون 400 مدان”.



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