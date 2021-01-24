3 أيام من الأمطار الشديد والثلوج الكثيفة بانتظار العراق.. تعرف على طقس البلاد حتى نهاية الاسبوع

2021/01/24 | 09:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي حسين الاسدي، عن ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم الاحد وتزداد يوم غد الاثنين، فيما تنتظر البلاد موجة مطرية لـ3 ايام ابتداء من الاربعاء المقبل.

وقال الاسدي في إيضاح ورد لـ”يس عراق”، إن “ارتفاعًا طفيفًا متوقعا في درجات الحرارة نهار اليوم الاحد ويزداد الارتفاع من الإثنين وباقي أيام الأسبوع مع إستمرار الأجواء باردة شتوية خلال ساعات المساء والصباح الباكر وأستقرار تام في الطقس وتظهر بعض السحب المتفرقة”.

وأكد وجود “توقعات بحالة جوية ممطرة تبدأ بوادرها من الأربعاء القادم وتزداد الحالة من الخميس والجمعة، تتركز على مدن شمال البلاد تصاحبها تساقط الثلوج الكثيفة على أغلب مناطق السليمانية وأربيل ودهوك حسب التحديثات مساء الليلة”.

واشار الى ان “فرص الأمطار تشمل مناطق متفرقة من المنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد بينما مناطق الجنوب حاليآ خارج توقعات الأمطار والتغيرات واردة”.

واضاف ان “الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خلال الأيام القادمة وتكون متقلبة الاتجاه في بعض المناطق لتتحول إلى جنوبية شرقية من الأربعاء القادم”.

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