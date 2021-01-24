وزارة الزراعة: القطاع الزراعي يشكل 60% من الإيدي العاملة في البلاد

2021/01/24 | 09:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الزراعة عن تشكيل القطاع الزراعي مانسبته 60% من الايدي العاملة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريحات متلفزة، ان “القطاع الزراعي يشكل 60 في المئة من الايدي العاملة “.

وعبر النايف عن امله بان يتم انشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية, مشيرا الى ان “دعم الفلاحين مرتبط بالتخصيصات المالية لوزارة الزراعة “.

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