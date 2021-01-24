المال مال الله !... - محمد الحنفي

2021/01/24 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي يقولون ما لا يفعلون...يدعون...أن المال...مال الله...وهم يحرصون...على امتلاك المال...والكادحون...يحرمون من المال...يشتغلون...بالقليل...من المال...لتعويض ما فقدوه...من قدرات...ذهنية...عضلية...أثناء العمل...ولا يزيدون عليه...فكأنهم...غير معنيين...بامتلاك السكن...بالزواج...بإنجاب الأولاد...بالتربية...بمصاريف ال ......





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