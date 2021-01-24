الكعبي يحذر من مخطط سياسي لتسويف موعد اجراء الانتخابات واكمال الدورة البرلمانية

2021/01/24 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، من مخطط سياسي لتسويف ملف اجراء الانتخابات وفقا للموعد الجديد الذي حددته الحكومة، لافتا الى ان الحكومة ستتذرع بالموازنة وعدم ايجاد المال اللازم لاجرائها بهدف اكمال الدورة البرلمانية.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الاشهر المتبقة مابعد تشرين الاول المقبل لن يحقق فيها الشعب مراده من تغيير الحكومة، كما ان نسبة المشاركة ان تكون بالمستوى المطلوب لكون معظم العراقيين قد فهموا الدرس جيدا واصبحوا على يقين ان الوجوه النواب يتغيرون لكن الاحزاب باقية”.

واضاف ان “جميع المؤشرات المالية تؤكد عدم اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل، وقد تكون هناك ذرائع مالية او اختلاق تهديدات امنية تؤجل موعد اجراء الانتخابات”.

وبين ان “تأجيل الانتخابات سيعطي مساحة اكبر لكل النواب والمرشحين الجدد من اجل الترويج لانفسهم وشراء الذمم من اجل اقناع الشعب بضرورة انتخابهم مرة اخرى، فضلا عن ان الحكومة قد تحاول كسب الوقت من اجل انشاء تحالفات او الدخول بصفقات تضمن حصول الكاظمي على كرسي السلطة من جديد”.



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