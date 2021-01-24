رسول : قواتنا لن تتهاون مع الارهاب وستستمر بدك اوكاره

2021/01/24 | 09:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول :" ان قواتنا لن تتهاون مع الارهاب وستستمر بدك اوكاره ".وقالرسول في بيان : " شهداؤنا هم فخر العراق وعنوان للباحثين عن البطولة، فطريق الجنان يستقبلهم وهم مخضبون بدمائهم التي ترسم لوحة الابطال ".واضاف :" في الوقت الذي نزفّ فيه شهيداً مغوارا، الا وهو القائد البطل ( حسين سعيدان گاطع ابو علياء الحسيناوي)، آمر الفوج الثالث باللواء 22 في الحشد الشعبي وكوكبة من رفاقه، خلال مطاردتهم لعناصر داعش شرقي محافظة صلاح الدين ، فاننا نؤكد ان قواتنا الامنية بتشكيلاتها كافة لن تتهاون مع الارهاب وستستمر بدكّ اوكاره، فهي تستمد القوة من شهدائنا الابرار ".وتابع :" ليعلم عناصر عصابات داعش الارهابية ان القصاص قادم لا محالة، يوم لا ينفعهم الندم ".الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة، والخزي والعار للارهاب ، وسيبقى بلد الانبياء والمرسلين والصالحين شامخاً مهما حاولت خفافيش الظلام ان تشق طريق وحدته "./انتهى3

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