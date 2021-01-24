2021/01/24 | 09:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان “رواتب الموظفين مؤمنة وغير مرتبطة بفترة اقرار الموازنة “.

وقال العقابي في تصريح متلفز:” ان الموازنة كتبت باقلام انتخابية ، ومن الصعوبة اقرارها في الايام القادمة “.

وبين :”ان العراق لايمتلك حسابات ختامية منذ عام 2012 ، و ان القروض الحالية تستنزف الموازنة الاتحادية بـ 20% من الكتلة النقدية “.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط تأخير اقرار الموازنة حتى الشهر القادم.. ما مصير رواتب الشهر الجاري؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط تأخير اقرار الموازنة حتى الشهر القادم.. ما مصير رواتب الشهر الجاري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).