'لاعب مجهول' يفوز بجائزة يانصيب قيمتها مليار دولار

2021/01/24 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

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الفوز باليانصيب

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تمكن لاعب "يانصيب" محظوظ من ولاية ميشيغان الأميركية، من الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليار دولار أميركي.

وسحب اللاعب، الذي ما يزال مجهول الهوية، الأرقام الفائزة بجائزة "ميغا مليونز"، وهي: 4، 26، 42، 50، 60 والكرة الاضافية 24، حيث أفاد مسؤولو اليانصيب بانها ثاني أكبر جائزة في تاريخ "ميغا مليونز"، وثالث أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في أميركا، إذ لا يزال مبلغ 1,537 مليار دولار، الذي فاز به شخص في ساوث كارولينا بتاريخ 23 تشرين الأول 2018، أكبر جائزة "لوتو" في العالم على الإطلاق.

ويمكن للفائز، الذي لم تعرف هويته بعد، الاختيار بين الحصول على المبلغ بطريقة طويلة الأجل، أو الحصول على الجائزة نقدية فورية بقيمة 739,6 مليون دولار قبل الضرائب.

وتباع بطاقات جائزة "ميغا مليونز" في 45 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة والجزر العذراء الأميركية.

واحتمالات توافق الأرقام الخمسة المعلنة، بالإضافة إلى الكرة الكبرى، هي واحد من كل 302 مليون مشترك.

وبحسب المنظمين، فإن الجائزة الكبرى "Mega Millions" من أكثر الجوائز قيمة على الإطلاق في اليانصيب، كما ان تطابق تذكرة واحدة جميع الأرقام الستة 4 و 26 و 42 و 50 و 60 و 24 وهي ضرورية للفوز بالجائزة المقدرة بمليار دولار.

جدير بالذكر ان شراء تذاكر الجائزة الكبرى ليانصيب "ميغا مليونز" الكبرى يتزايد منذ 15 أيلول الماضي، حينما بيعت تذكرة فائزة في ولاية ويسكونسن.

ر.إ

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