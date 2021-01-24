عزل مستشفى في برلين بسبب كورونا المتحور

2021/01/24 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عزلت السلطات الألمانية، مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية الأسرع انتشارا.وأشارت مديرية الصحة في منطقة رينكندورف بالعاصمة، أن مستشفى “فيفانتس هومبولد”، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة “B117” (البريطانية) لفيروس كورونا الأسرع انتشارا.ولفتت إلى أن الإصابات كشفت في […]

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