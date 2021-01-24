الحشد الشعبي يتصدی لهجوم داعشي في صلاح الدين

2021/01/24 | 09:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد العشرات من قوات الحشد الشعبي خلال تصديهم لهجوم داعشي بمحافظة صلاح الدين.

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