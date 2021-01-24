2021/01/24 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للحصول على موافقة الحكومة، اليوم الأحد، على اقتراحه بتعليق جميع رحلات الركاب من وإلى إسرائيل لمدة أسبوعين، بسبب استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكره موقع "تايم أوف إسرائيل".

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