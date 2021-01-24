’’نقص 90 بالمئة من المناهج الدراسية’’.. التربية العراقية: الأموال غير كافية لطباعتها ورفعناها الكترونياً

2021/01/24 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أوضحت وزارة التربية، اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021)، أسباب ما وصفتها بـ "الشحة" في كتب جميع المراحل الدراسية، فيما أشارت إلى أن معالجة المشكلة تمت من خلال رفع الكتب المنهجية على المنصات الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة لم تكن لديها اي تخصيصات مالية للعام الماضي لطبع الكتب بطبعة حديثة لرفد المخازن المركزية والمخازن الخاصة بالمديريات، مما أدى إلى حصول شحة في الكتب لجميع المراحل الدراسية، خاصة المرحلة الإعدادية في أغلب مديريات التربية العامة ببغداد والمحافظات".

وأضاف السعدون، أن "الوزارة كانت عازمة من خلال خطة استباقية للمديرية العامة للمناهج الدراسية على طبع كتب جديدة بعد تكييفها بسبب الوضع العام الذي يمر به البلد في ظل جائحة كورونا، التي أدت إلى عدم وجود تخصيصات مالية، ما أدى لعدم طبع الكتب بحسب الخطة التي اعدت بهذا الصدد".

وأوضح، أن "الوزارة عالجت مشكلة شحة الكتب بالمدارس من خلال رفع الكتب المنهجية على المنصات الالكترونية المستخدمة من قبل الطلبة، للاستفادة منها ولسحبها على ورق واستخدامها".وكان عدد من طلبة المدارس، قد شكوا من وجود نقص كبير في المناهج الدراسية، مشيرين إلى أن هذا "الأمر سيؤثر في مستواهم التعليمي.وأقرت وزارة التربية، بعدم طباعة كتب جديدة هذا العام، مشيرة الى ان النقص وصل الى 90 بالمئة في عدد من المديريات.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن عدد من الطلبة ضمن مدارس تربيتي الرصافة الثانية والثالثة في بغداد، تأكيدهم "بعدم تسلمهم أي كتاب دراسي منذ بدء العام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 لغاية الان على الرغم من قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول".

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