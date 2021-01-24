خشان ينتقد الكاظمي: العراق يعيش مع “اجهل رئيس وزراء”

2021/01/24 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

انتقد النائب المستقل باسم خشان، قرارات الحكومة وتحركاتها اتجاه المواطن، لافتا الى ان العراق يعيش مع اجهل رئيس وزراء مر بتأريخه.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي يقود اسوأ حكومة في تأريخ العراق منذ عهد (نبوخذنصر) بسبب عدم امتلاكها للوعي والادراك السياسي والشعبي لتحقيق متطلبات الشعب”.

واضاف ان “الكاظمي يعد اجهل رئيس وزراء على الاطلاق، بسبب عدم امتلاكه الشجاعة باتخاذ القرارات وكل مافعله ماهو الا ضحك على الشعب”.

وبين ان “الحكومة بحاجة الى اتخاذ قرارات شجاعة تصب في صالح المواطن، وتمتلك خبرة اقتصادية لانتشال العراق من واقعه بدلا من اتخاذ اجراءات تصعب على المواطن حياته وتزيدها مصاعب”.



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