العمل النيابية: البرلمان ينتظر تعديلات مهمة من الحكومة بشأن قانون العمل

2021/01/24 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

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النائب فاضل الفتلاوي

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد عضو لجنة العمل النيابية، فاضل الفتلاوي، الأحد، ان البرلمان ينتظر تعديلات مهمة من الحكومة بشأن قانون العمل للتصويت عليه، حيث سيلزم التعديل الجديد أصحاب الشركات والمصانع بضمان العمال وتوفير الرواتب التقاعدية.

وذكر الفتلاوي، في تصريح صحفي، اليوم، 24 كانون الثاني 2021، ان "البرلمان سيعمل على إقرار هذا القانون المهم واجراء التعديلات عليه لضمان حقوق العمال وشمولهم بقانون التقاعد"، مبينا ان "تعديلات القانون لا تزال لدى الحكومة حيث تمت استضافة وزير العمل بشأن هذا الموضوع".

وأوضح ان "لجنة العمل النيابية حريصة على ان يكون قانون العمل من ضمن اولوياتها في الفترة المقبلة".

واشار الفتلاوي، الى ان "القانون يضمن حقوق العمال من خلال إلزام الشركات وأصحاب المشاريع بتضمين حقوق العمالة الموجودة لديهم"، مؤكدا بان "هذا القانون سيفتح ابوابا واسعة للعمال ويقلل من الضغط على القطاع الحكومي".

وبين ان "وزارة العمل في سعي مستمر لزيادة شمول اعداد اكبر بالرعاية الاجتماعية لا سيما مع الوضع الاقتصادي الصعب وجائحة كورونا"، فيما كشف عن زيادة في تخصيصات وزارة العمل بموازنة 2021 لهذا الغرض.

ر.إ

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