العامري: نتعهد ببناء عراق خال من الإرهاب

2021/01/24 | 09:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأحد، بياناً بشأن تعرض "داعش" على قطعات الحشد الشعبي مساء أمس في صلاح الدين، فيما تعهد ببناء عراق حر مستق...

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