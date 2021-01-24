العراق.. الهجرة تنفي عودة قسرية للنازحين وتمنع استخدام الملف انتخابيا

2021/01/24 | 09:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الهجرة والمهجرين وجود "عودة قسرية" للنازحين الى مناطقهم الاصلية، بالتزامن مع ذلك، اكدت الوزارة مسعاها لعدم استخدام الملف انتخابيا....

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