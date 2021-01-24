شاهد.. تفجيرات بغداد الدامية تشعل تويتر العراق

2021/01/24 | 09:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث الارهابي المؤسف الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد في الاونة الاخيرة....

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