2021/01/24 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يصدر بياناً عن استشهاد آمر فوج و11 مقاتلاً في الحشد شرق تكريت المركز الخبري الوطني.

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