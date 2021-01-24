2021/01/24 | 09:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن توجه نيابي لتعديل قانون بشان المصادقة على احكام الاعدام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/24 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن توجه نيابي لتعديل قانون بشان المصادقة على احكام الاعدام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن توجه نيابي لتعديل قانون بشان المصادقة على احكام الاعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).