التربية: نسبة النقص في المناهج الدراسية تصل الى 90%

2021/01/24 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغد

اقرت وزارة التربية، الاحد، بعدم طباعة كتب جديدة هذا العام، مشيرة الى ان النقص وصل الى 90 بالمئة في عدد من المديريات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة ”الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لم تكن لديها اي تخصيصات مالية للعام الماضي لطبع الكتب بطبعة حديثة لرفد المخازن المركزية والمخازن الخاصة بالمديريات، مما ادى الى حصول شح في الكتب لجميع المراحل الدراسية خاصة المرحلة الاعدادية في اغلب مديريات التربية العامة ببغداد والمحافظات”.

وأضاف السعدون، أن “الوزارة كانت عازمة من خلال خطة استباقية للمديرية العامة للمناهج الدراسية على طبع كتب جديدة بعد تكييفها بسبب الوضع العام الذي يمر به البلد في ظل جائحة كورونا التي ادت الى عدم وجود تخصيصات مالية ما ادى لعدم طبع الكتب بحسب الخطة التي اعدت بهذا الصدد”.

وأوضح، ان “الوزارة عالجت مشكلة شح الكتب بالمدارس من خلال رفع الكتب المنهجية على المنصات الالكترونية المستخدمة من قبل الطلبة، للافادة منها ولسحبها على ورق واستخدامها”.

من جانبه، بين مدير قسم التجهيزات في المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الاولى جاسم عمران حمد ان “المديرية عانت من وجود نقص حاد في الكتب المنهجية للعام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 حيث شهدت وجود نقص بالكتب بلغت نسبته 75 بالمئة للمرحلة المتوسطة و90 بالمئة للمرحلة الاعدادية”.

وأشار حمد الى انه “تم تجهيز بعض المدارس من الكتب الموجودة بالمخازن للعام الماضي حيث جهزت المدارس المتوسطة بنسبة 25 بالمئة و 10 بالمئة للمدارس الاعدادية، كما تم توفير اقراص سيدي تتضمن المناهج الدراسية لتوزيعها بين المدارس لغرض استنساخ المادة الدراسية”.



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