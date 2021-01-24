صور: العثور على سيارة الضابط المسروقة في كركوك بعد استنفار أمني

2021/01/24 | 10:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

عثرت القوات الأمنية في كركوك، الأحد، عن سيارة تابعة للشرطة تعرضت إلى السرقة بعد استنفار أمني وإجراءات مشددة.

وقال مصدر أمني لـ "ناس"، (24 كانون الثاني 2021)، إن "مفارز مديرية مكافحة الإجرام تمكنت بعد متابعة مستمرة من قبل شرطة كركوك من ضبط العجلة الحكومية التابعة لوزارة الداخلية قرب ناحية قرة هنجير".

وأضاف المصدر، أن "سارقي المركبة تركوها نتيجة ضغط الممارسات الأمنية والمفارز والسيطرات المفاجئة".

وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، السبت، بأن سيارة تابعة لشرطة المحافظة سُرقت من أحد المنتسبين، فيما بدأت شرطة المحافظة حملة واسعة، للعثور عليها.





وقال المصدر لـ"ناس"، (23 كانون الثاني 2021)، إن "العجلة سرقت من أمام منزل المنتسب الذي يعمل في قيادة شرطة المحافظة، الكائن في حي النداء جنوبي المحافظة"، مبينا أن العجلة مدنية لكنها تحمل لوحات حكومية".

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وأضاف، أن "العجلة نوع بيك آب متسيوبيشي بذمة ضابط برتبة رائد في شرطة كركوك، سرقت عصر اليوم من قبل مجهولين، الأمر الذي دفع الضابط إلى تبليغ الجهات المختصة للبحث والتحري عنها".

وتابع، أن "قيادة شرطة محافظة كركوك، نصبت سيطرات بشكل مباشر بعد تلقيها نداءات تفيد بسرقة العجلة المذكورة في اغلب أحياء كركوك للبحث عنها والقبض على منفذي العملية".

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