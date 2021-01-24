الصالحي يدعو لعقد اجتماع مفتوح للرئاسات الثلاث والقيادات الامنية لمواجهة التداعيات الامنية الخطيرة

2021/01/24 | 10:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي الى عقد اجتماع مفتوح للرئاسات الثلاث والقيادات الامنية العليا لمناقشة الوضع الامني الخطير .وقال الصالحي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" يجب ايقاف جميع المشاورات والاستضافات واللقاءات والتركيز على الوضع الامني الخطير في العراق" .واكد :" ضرورة عقد اجتماع مفتوح للرئاسات الثلاث والقيادات الامنية العليا لمناقشة الوضع الامني الخطير بعد تفجيرات بغداد والاعتداءات الارهابية بمناطق شرقي صلاح الدين وحدود حمرين والطوز "./ انتهى

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