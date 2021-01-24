البعيجي يدعو لانصاف محافظة بابل في موازنة العام الحالي

2021/01/24 | 10:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي الجهات المعنية ، الى انصاف المحافظة في موازنة العام الحالي وتخصيص المبالغ المالية الكافية للمحافظة التي تعاني تدهورا خدميا وانهيارا بالبنى التحتية وتلكؤا بالمشاريع ، بسبب عدم توفر السيولة المالية لوعدم انصافها طيلة الفترة السابقة والى يومنا هذا ".وقال البعيجي في بيان صحفي :" ان محافظة بابل تحتل المركز الاول بتلكؤ مشاريعها على مستوى محافظات الفرات الاوسط ، لانها لم تنصف ولم تستوزر اي شخصية من ابناء المحافظة لشغل اية حقيبة وزارية حتى يكون صوتا يطالب بحقوقها داخل مجلس الوزراء ، اسوة بالمحافظات الاخرى التي هي اصغر مساحة واقل نفوسا من محافظة بابل وقد رفدت بالاموال الكافية ".واضاف : " يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه هذه المحافظة ، التي لم تنصف نهائيا على مستوى تقديم الخدمات والاموال الكافية لها منذ سقوط النظام البائد الى يومنا هذا ، و نأمل ان يكون هناك انصاف حتى وان جاء متأخرا ".واشار الى :" ان محافظة بابل هي بوابة العبور لمحافظات الفرات الاوسط وهي تعاني من توقف بالمشاريع الخدمية من بنى تحتية وغيرها من المشاريع الاخرى بسبب قلة السيولة المالية ، خصوصا وان هناك مشاريع قد اندثرت بسبب تركها لعدة سنوات لعدم توفر الاموال لهذه المحافظة المنكوبة" .ودعا البعيجي الحكومة ومجلس النواب الى الوقوف بجانب محافظة بابل وانصافها ولو لمرة واحدة ، من خلال رفدها بالتخصيصات المالية لاكمال مشاريعها المتوقفة ، خصوصا وان المحافظة قدمت الكثير من الشهداء الذين ضحوا بدمائهم لتحرير الوطن "./انتهى3

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