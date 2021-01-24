زلزلان يضربان تشيلي والسلطات تعتذرعن الرسالة المرعبة

2021/01/24 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت السلطات في تشيلي أنها تأسف لنشر الذعر بين الناس بعد إرسالها بطريق الخطأ تحذيرا من حدوث موجات (تسونامي) في أعقاب الزلزال الذي هز القارة القطبية الجنوبية مؤكدا ان زلزالان قد هزا أراضي تشيلي بفاصل دقائق عن بعضهما ووقع الزلزال الأول في القارة القطبية الجنوبية، في حين وقع الثاني قرب العاصمة سانتياغو.

وقالت وزارة الداخلية على "تويتر" أن قوة الزلزال الأول بلغت 7.1 على بعد 216 كيلومترا شمالي شرق قاعدة أوهيغينز العلمية التشيلية ودعت إلى إخلاء المناطق الساحلية من القارة القطبية الجنوبية بسبب خطر حدوث موجات تسونامي.

كما بعثت الوزارة برسالة إلى الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد حثت فيها الناس على الابتعاد عن المناطق الساحلية، على الرغم من أن الوزارة قالت فيما بعد إن هذا التحذير أُرسل بطريق الخطأ.

وقال ميغيل أورتيز من مكتب الطوارئ بالوزارة في مؤتمر صحفي: "نريد أن نطمئن السكان، ونقول لهم إنه ليس من الضروري إخلاء الأراضي الوطنية بأكملها، فقط قاعدة القطب الجنوبي"

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وقال مركز "جي إف زد" الألماني لبحوث علوم الأرض أنه "وقع زلزال بقوة 5.6 درجة في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين على عمق 133 كيلومترا وعلى بعد 30 كيلومترا شرقي سانتياغو، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء أي من الزلزالين.

المصدر – سكاي نيوز

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