2021/01/24 | 10:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: بالوثيقة..



جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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