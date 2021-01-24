2021/01/24 | 10:15 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/
هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: بالوثيقة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: بالوثيقة..
جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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