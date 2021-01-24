الهجرة تنفي وجود عودة قسرية للنازحين

2021/01/24 | 10:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الهجرة والمهجرين وجود عودة قسرية للنازحين الى مناطقهم الاصلية، بالتزامن مع ذلك، اكدت الوزارة مسعاها لعدم استخدام الملف انتخابيا.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حديث صحفي، إن "عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية كانت برغبتهم"، مشيراً الى ان "من يرفض العودة لايزال موجودا في المخيمات".

واضاف: ان "البرنامج الحكومي نص على عودة النازحين"، مبيناً ان "الوزارة نفذت الخطوات بعد دراسة ورؤية كاملة ومسح ميداني واستطلاع ارائهم بالعودة"، موضحا ان "الوزارة نجحت بمتابعة شؤون العائدين الى مناطقهم ومراعاة ظروفهم ودعمهم

ونفى وكيل الوزارة "وجود عودة عكسية للنازحين، اذ ان بعضهم لايملك بيتا حتى قبل النزوح"، مبيناً "وجود بعض الشائعات التي تنتقد برنامج عودة النازحين، في حين يجب ان تنتقد الوزارة في حال لم تستطع اعادتهم".

ولفت الى ان "الوزارة فكرت باعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية كي لا يستغل هذا الملف قبيل الانتخابات".

وبشأن انتخابات الخارج، استبعد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي وجود اي قرار بخصوص انتخابات العراقيين في الخارج".

وبين، ان "الموضوع الاساسي هو ضمان حق العراقيين بالتصويت اينما كانوا".

PUKmedia وكالات

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