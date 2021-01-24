2021/01/24 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلوةمة/بغداد..دعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي الجهات المعنية ذات بأنصاف محافظة في موازنة العام الحالي وتخصيص المبالغ المالية الكافية للمحافظة التي تعاني تدهورا خدميا وانهيارا بالبنى التحتية بسبب عدم توفر السيولة المالية للمحافظة وعدم انصافها طيلة الفترة السابقة.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “محافظة بابل تحتل المركز الاول بتلكؤ مشاريعها على مستوى محافظات الفرات الاوسط لانها لم تنصف ولم يستوزر اي شخصة من ابناء المحافظة لشغل اي حقيبة وزارية حتى يكون صوت يطالب بحقوقها داخل مجلس الوزراء اسوة بالمحافظات الاخرى التي هي اصغر مساحة واقل نفوس من محافظة بابل وقد رفدت بالاموال الكافية”.وشدد على ضرورة أن “تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه هذه المحافظة والتي لم تنصف نهائيا على مستوى تقديم الخدمات والاموال الكافية لها منذ سقوط النظام والى يومنا هذا لذلك يجب ان يكون هنالك دعم كبير لهذه المحافظة التي تعتبر منكوبة بسبب الاهمال الحكومي ومن قبل جميع الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا لذلك نأمل ان يكون هنالك انصاف حتى وان جاء متاخرا”.وتابع ان “محافظة بابل هي بوابة العبور لمحافظات الفرات الاوسط وهي تعاني توقف بالمشاريع الخدمية من بنى تحتية وغيرها من المشاريع الاخرى بسبب قلة السيولة المالية خصوصا وان هنالك مشاريع قد اندثرت بسبب تركها لعدة سنوات لعدم توفر الاموال لهذه المحافظة المنكوبة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنها: بابل الأولى في تلكؤ المشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنها: بابل الأولى في تلكؤ المشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).