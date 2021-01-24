الهجرة: نسعى لعدم استغلال عودة النازحين انتخابيا

2021/01/24 | 10:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، وجود “عودة قسرية” للنازحين الى مناطقهم الاصلية، بالتزامن مع ذلك، اكدت الوزارة مسعاها لعدم استخدام الملف انتخابيا.وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية كانت برغبتهم”، مشيراً الى ان “من يرفض العودة لا يزال موجودا في المخيمات”.وأضاف النوري ان “البرنامج الحكومي نص على عودة النازحين”، مبيناً ان “الوزارة نفذت الخطوات بعد دراسة ورؤية كاملة ومسح ميداني واستطلاع ارائهم بالعودة”، موضحا ان “الوزارة نجحت بمتابعة شؤون العائدين الى مناطقهم ومراعاة ظروفهم ودعمهمونفى وكيل الوزارة “وجود عودة عكسية للنازحين، اذ ان بعضهم لايملك بيتا حتى قبل النزوح”،مبيناً “وجود بعض الشائعات التي تنتقد برنامج عودة النازحين، في حين يجب ان تنتقد الوزارة في حال لم تستطع اعادتهم”.ولفت الى ان “الوزارة فكرت باعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية كي لا يستغل هذا الملف قبيل الانتخابات”.



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