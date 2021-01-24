القوات الأمنية تحدد مدة الاجراءات الأمنية المشددة في بغداد

2021/01/24 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطار بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر امني، الأحد، ان القوات الامنية تتخذ اجراءات امنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية الى مطار بغداد الدولي، تحسبا من وقوع أي طارئ.

وقال المصدر، في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 24 كانون الثاني 2021، ان "القوات الأمنية تقوم بتفتيش العجلات والاشخاص الداخلين إلى مطار بغداد، عبر الممر الخاص باسلوب التفتيش اليدوي والـK9 "، مبينا ان "هذا الممر سابقا كان يتم التفتيش فيه فقط عن طريق الـK9 ".

وأوضح ان تلك الإجراءات تأتي بعد ورود المعلومات عن وجود نية لاستهداف العاصمة، حيث تم تشديد الاجراءات حتى اشعار آخر".

وكانت وثائق لقيادة عمليات بغداد، أظهرت ورود معلومات باستهداف العاصمة بغداد وتحديدا المناطق المكتضة بالسكان بانتحاريين آخرين، خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الوثائق التي اطلع عليها موقع NRT عربية فقد "تم ادخال 15 انتحاريا إلى بغداد موزعين على مناطق مختلفة، وسيتم الباسهم الزي الضباط (داخلية أو دفاع) لسهولة حركتهم وعدم ايقافهم في السيطرات".

ر.إ

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