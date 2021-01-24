مستشار الكاظمي: لا يوجد أي قرار بخصوص انتخابات الخارج

2021/01/24 | 10:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..استبعد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الاحد، وجود اي قرار بخصوص انتخابات العراقيين في الخارج.وقال الهنداوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “لا يوجد اي قرار بخصوص اجراء انتخابات العراقيين في الخارج”.وأضاف الهنداوي، أن “الموضوع الاساسي هو ضمان حق العراقيين بالتصويت اينما كانوا” على حد قوله.وكان عضو مجلس النواب كاظم الصيادي دعا في تصريح سابق لـ/المعلومة/، إلى إلغاء انتخابات الخارج وعدم اشراك القوات الامنية في الانتخابات القادمة.



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