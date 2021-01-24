عاجل: الصحة: توزيع لقاحات كورونا سيكون مركزياً

2021/01/24 | 10:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، أن استيراد وتوزيع اللقاحات والعلاجات سيتمَّان بشكل مركزي من الوزارة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في تصريح صحفي، أنه “سيتم استيراد وتوزيع اللقاحات مركزياً ومن خلال (كيماديا) التي تعنى بالاستيراد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية”.وأضاف أن “حصص الدوائر من أي مادة علاجية ستوزع مركزياً بحسب الكثافة السكانية، لأن الحصص موجودة في وزارة الصحة بحسب البيانات الرسمية المعدة من وزارة التخطيط بما في ذلك حصص محافظات إقليم كردستان”.وأشار البدر إلى أن “اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي أقرت حتى الآن هي ثلاثة لقاحات ، وأنه يمكن أن تقر غيرها من اللقاحات […]

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