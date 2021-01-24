الصحة: توزيع لقاحات كورونا سيكون مركزياً

2021/01/24 | 10:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، أن استيراد وتوزيع اللقاحات والعلاجات سيتمَّان بشكل مركزي من الوزارة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في تصريح صحفي، أنه “سيتم استيراد وتوزيع اللقاحات مركزياً ومن خلال (كيماديا) التي تعنى بالاستيراد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية”.وأضاف أن “حصص الدوائر من أي مادة علاجية ستوزع مركزياً بحسب […]

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