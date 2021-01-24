ايران تصدر 792 ألف طن من البضائع من حدود مهران :250 شاحنة بضائع تدخل يوميا الى العراق

2021/01/24 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لجمارك محافظة إيلام

(غرب ايران)، روح الله غلامي، عن تصدير

نحو 792 ألف طن من البضائع إلى العراق من

حدود مدينة مهران هذا العام (بدأ من 21

مارس/آذار 2020).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن

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