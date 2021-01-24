ادوية سامراء تنتج مستحضرين لعلاج كورونا وتكشف عن مصانع وهمية تزور علامة شركتها

2021/01/24 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معاون مدير شركة ادوية سامراء خالد

علوان عن وجود عدد من المصانع الوهمية

التي عملت على تزوير علامة الشركة

وترويج المستحضرات الخاصة بها.

وأضاف علوان، في حديث لصحيفة”الصباح”

، ان “نسبة مبيعات الشر

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