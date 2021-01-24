تعلم من السيد الخوئي اسلوب التجديد

2021/01/24 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الاسلام خاتم الاديان ولانه خاتم

الاديان ففيه كل البيان في اي زمان حتى

يظهر صاحب الزمان ليؤكد خطاب القران ،

والاختلاف في الاراء والاعتقادات طوال

الغيبة الكبرى امر طبيعي ولابد منه و

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