بينهم عراقيون.. تركيا تعتقل أكثر من 1400 مهاجر دخلوا البلاد بشكل “غير نظامي”

2021/01/24 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت قوات الأمن التركية، اعتقال أكثر من 1400 مهاجر، قالت إنهم "دخلوا البلاد بشكل غير نظامي"، بينهم عدد من العراقيين.

وذكرت صحيفة الصباح التركية، أن "قوات الأمن، ضبطت ألفا و477 مهاجراً من أفغانستان، وباكستان، وبنغلاديش، والعراق، وسوريا، دخلوا البلاد بشكل غير نظامي".

وأشارت إلى أن "قوات الأمن التركية أوقفت 72 شخصاً من أصل 94 مشتبه فيهم بتهريب مهاجرين، خلال عمليات أمنية متزامنة في 12 ولاية، ومركزها إسطنبول".

وأوضحت، أنه "في إطار تحقيقات يجريها مكتب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في اسطنبول، صدرت مذكرة توقيف بحق 94 شخصًا للاشتباه في تهريبهم المهاجرين".

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولهم، إن "فرق الأمن أوقفت 72 من المشتبه فيهم في 12 ولاية (لم تحددها)، إثر عمليات أمنية متزامنة، مركزها إسطنبول"، مبيّنة أن "فرق الأمن تواصل أعمال البحث من أجل إلقاء القبض على بقية المشتبه فيهم وعددهم 22".

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