استحما بالحليب.. القضاء يعاقب عاملين في مصنع ألبان تركي بالسجن 15 عاماً

2021/01/24 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه عاملان تركيان في مصنع للألبان، اليوم الاحد (24 كانون الثاني 2021)، عقوبة السجن لـ 15 عاما، بعدما طالب الادعاء العام بفرض عقوبة تراوحت من سنتين الى 15 عاما.

وافادت صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، بأن "أحداث القصة تعود إلى انتشار مقطع مصور يظهر قيام أحد عمال المصنع بملء خزان بالحليب والماء الساخن ليغطس فيه ليأخذ حماما، والعامل الأخير قام بتصويره".

وأشارت إلى أن "المتهمين قالا إن ما قمنا به كان مجرد مزحة"، لافته إلى أن "السلطات المحلية احتجزت العمال وفرضت غرامة على المصنع".

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