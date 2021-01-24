القانونية النيابية: العراق لايمتلك حسابات ختامية منذ عام 2012

2021/01/24 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية ،الاحد، عن عدم امتلاك العراق للحسابات الختامية منذ عام 2012.

وقال عضور اللجنة النائب حسين العقابي في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان رواتب الموظفين مؤمنة وغير مرتبطة بفترة اقرار الموازنة، مؤكدا ان الموازنة من الصعوبة اقرارها خلال الايام القادمة .

واضاف العقابي، ان العراق لايمتلك حسابات ختامية منذ عام 2012 ، مبينا ان القروض الحالية تستنزف الموازنة الاتحادية بـ 20% من الكتلة النقدية.

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