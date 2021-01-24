نائبة: توجه برلماني لتحديد فترة المصادقة على أحكام الإعدام

2021/01/24 | 10:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف، عن توجه للبرلمان لتحديد فترة مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام....

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