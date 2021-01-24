جدول اعمال جلسة مجلس النواب الثلاثاء ويتضمن استكمال القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

2021/01/24 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / جدول اعمال جلسة مجلس النواب السابعة والثلاثين ، يوم الثلاثاء المقبل ، ويتضمن عددا من الفقرات ، منها استكمال القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال ./انتهى2

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